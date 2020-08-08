شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغلت هند رستم الشائعات؟.. ولماذا تسببت فى طلاق حسين الإمام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة هند رستم فى مثل هذا اليوم 8 أغسطس من عام 2011، فى هدوء بعيدا عن الأضواء بعدما اعتزلت الفن، وظلت تشاهد العالم من شرفة منزلها، لكن هند رستم مثل أى نجمة تعرضت للكثير من الشائعات لكنها تعاملت معها بشكل مختلف عن السائد، واستغلت ذلك لصالحها، ففى حوارها مع الإعلامى محمود سعد، منذ بضعة أعوام، كشفت هند رستم كيف استخدمت الشائعات فى فترة من الفترات، وقالت: إنها كانت تستخدم الشائعات كنوع من الدعاية لنفسها، كى تلفت الأنظار نحوها، وتدفع الصحافة للتهافت على نشر أخبارها.

أضافت أنها تتذكر أن أطرف الشائعات التى أطلقتها على نفسها، شائعة تزعم فيها إصابتها بمرض خطير، وكان لها رد فعل كبير لدى الجمهور، وتابعت فى حوارها مع محمود سعد: "عمر الشريف كان بيقول عنى إنى أكثر واحدة تعمل دعاية لنفسها دون أن تنفق مليمًا واحدًا، وعلى فكرة الذى أطلق علىّ لقب ملكة الشائعات الصحفى الكبير الراحل مصطفى أمين".

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ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعرضت هند رستم لشائعة قالت عنها إنها أسخف شائعة تعرضت لها، حيث أظهرتها تلك أنها امرأة لعوب تحاول استدراج معلمها المتزوج، ففى الخمسينيات بدأت الشائعات تنال منها، ومن قصة حب مزعومة جمعت بينها وبين المخرج حسن الإمام.

فجعت الشائعة هند رستم، وحاولت بشتى الطرق أن تقاومها، وأن تنفيها، حتى أنها ذهبت إلى زوجة حسن الإمام، السيدة نعمت الحديدى، وأقسمت لها أنه لا شىء بينها وبين زوجها، إلا أن الشائعات كانت أقوى من أن تحارب، لذا طلبت نعمت الحديدى الطلاق من زوجها حسن الإمام، بعد 5 سنوات من استمرار الشائعة.