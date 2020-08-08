أشرف زكي يكشف سر "مرارة فلوكس"

الخليج 365 - صفوت دسوقيالسبت 2020/8/8 10:07 م بتوقيت أبوظبي
نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق فلوكس وخضوعه لإجراء عملية جراحية بالمرارة.
وقال أشرف زكي لـ"الخليج 365" إن الفنان فاروق فلوكس تعرض لوعكة صحية، وللاطمئنان عليه تم نقله لمستشفى خاص بحي الدقي بمحافظة الجيرة، وأجرى الأطباء فحوصات وأشعة للوقوف على أسباب الألم.
وتابع: "تبين أنه يعاني من التهابات بالمرارة، وبعد تناول العلاج تحسنت حالته الصحية وغادر المستشفى"، مؤكدا أن "ما تردد عن خضوعه لعمليه جراحية للتخلص من المرارة ليس صحيحا".
يذكر أن الممثل المصري فاروق فلوكس هو والد الفنان أحمد فلوكس، ومن مواليد 21 يونيو/حزيران 1940، وحاصل على بكالوريوس الهندسه، لكنه فضل العمل في المجال الفني.
التحق فلوكس في بداية حياته بفرقة الفنانين المتحدين، ويضم أرشيفه عددا كبيرا من الأعمال الرائعة على شاشة السينما والتليفزيون والمسرح منها "رأفت الهجان، الواد سيد الشغال، الراقصة والسياسي، سيدتي الجميلة".
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