ما وراء الطبيعة.. رفعت إسماعيل من لحم ودم على نتفليكس

تبدأ شركة نتفليكس الرائدة في مجال البث الترفيهي، السبت، عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يعد أول عمل مصري تتحمس لإنتاجه شبكة القنوات العالمية.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبياعا في العالم العربي للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة.



تم تصوير المسلسل بالكامل في مصر، وهو من إنتاج محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك في قناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

تبدأ أحداث المسلسل عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل"، الشخصية المحورية في سلسلة الروايات، مرحلة الأربعينات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

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ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" زميلته "ماجي" التي تعرف عليها خلال المرحلة الجامعية، ويحاولان معا إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

يشارك في بطولة "ما وراء الطبيعة" أحمد أمين، ورزان جمال وآية سماحة، وقام بوضع الرؤية الفنية لهذا العمل عمرو سلامة.

وكان عمرو سلامة أول من روج لانطلاق المسلسل الليلة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب يقول: "‏أول ظهور لرفعت إسماعيل دكتور أمراض الدم في الأربعينات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر وماجي ماكيلوب، التي تمشي على العشب دون أن تثني عودا.. انتظرونا".