بلاغ جديد ضد حمو بيكا من قبل المهن الموسيقية

رنا صلاح الدين - حرر علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة وخالد مغربي المشرف العام على نقابة الموسقيين، محضرا ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا.

جاء ذلك بسبب إقامة حمو بيكا، حفلا داخل قرية هاسيندا وايت بالساحل الشمالي دون تصريح وآخر ليوسف ياسر كمال القائم على الحفل داخل كابينة u2 لتنظيمه حفل دون ترخيص وتصريح.

من جانبه، أكد الشريعي أن الحفل مخالف لإجراءات كورونا، وفور علم النقيب هاني شاكر به طالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.

وناشد القرى السياحية بفرض ضوابط داخلية لمنع إقامة هذه الحفلات دون تصريح.

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وليس هذا الصدام الأول بين حمو بيكا ونقابة المهن الموسيقية، فسبق وقدمت ضده العديد من البلاغات بسبب مخالفته قوانين النقابة لغنائه بدون تصريح النقابة.

حمو بيكا

كما أنه كان سببا في قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بسبب هجومه على النقابة لرسوبه في امتحانات النقابة وعدم تمكنه من الحصول على العضوية.

وقررت النقابة تقنين أوضاع مطربي المهرجانات خلال الفترة المقبلة بمنحهم تصاريح للغناء.