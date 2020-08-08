أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لأكثر من جراحة

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لأكثر من جراحة في مصر وخارجها.
أحمد فهمي، قال إنّ حالته الصحية شهدت تحسناً طفيفاً في منطقة المريء، بعد معاناته من آلام مبرحة استلزمت خضوعه لجراحتين في مصر وأمريكا الأشهر الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنّه ملتزم بتعليمات طبيبه المعالج بتناول المأكولات الصحية والبعد عن الوجبات الجاهزة، وأنّه منتظم في تعاطي الأدوية وفقا لمواعيدها المحددة.
احمد فهمي
وكان الفنان أحمد فهمي، قد أجرى منظارين على المعدة والأنف والأذن قبل أسابيع عدة، للتعرف على أسباب الآلام التي تداهمه بشكل يومي، استجابة لطلب طبيبه المعالج، وذلك بعد تعثر سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس لعرض حالته على استشاري فرنسي بسبب ظروف الطيران.
من ناحية أخرى يستعد أحمد فهمي، لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن"، الشهر المقبل، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت وخالد أنور، إخراج أحمد الجندي.
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