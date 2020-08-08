الفنانة شهيرة عن إصابتها باكتئاب: «زهقتوني»

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية شهيرة على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد، بسبب منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".

شهيرة قالت في تدوينة جديدة لها: "ايه ده مش مصدقة والله افرضوا أنا بفضفض مع صحابي علي صفحتي ومضايقه زي ملايين معنوياتهم مش تمام هو اللي حاصل في العالم كله شيئ يفرح يعني".

وأضافت: "أكتر حاجة عامله معايا رد فعل مش حلو الناس ضحايا الأنفجار اللي في بيروت، وكاتبه كده والله في البوست ليه تضايقوني أكتر يعني الواحد لو قال ( أحم ) هتقوليلي بتقولي أحم ليه وأزاي وعشان أيييه أوف بجد زهقتوني أكتر يعني معرفش أكلم مع أصحابي، شكرا علي كل حال عشان بتتغطوا عليا أكتر".

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وكانت شهيرة قد قالت في منشور سابق لها: "مش عارفه ليه بقي عندي بلاده يعني تناحه من ناحيه الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه أشوف خلقه حد داهيه لكون داخله علي حاله نفسية مش عايزة أفسر في وشكم وأقول أكتئاب يارب لأ لأ استرها معايا يا رب ياكريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوا بقي لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا".

شهيرة

شهيرة