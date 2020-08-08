شيرين عبدالوهاب تساند الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد إصابتها في إنفجار بيروت

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة للفنانة نادين نسيب نجيم، بعد تعرضها للإصابة في انفجار مرفأ بيروت وخضوعها لجراحة استمرت لـ 6 ساعات.

شيرين عبدالوهاب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي".

نادين نسيب نجيم

وكانت نادين قد تعرضت للإصابة جراء انهيار منزلها القريب من موقع الانفجار، وتم نقلها لإحدى المستشفيات وبها خضعت لجراحة استمرت لـ 6 ساعات وكشفت مؤخرًا عن أخر فيديو التقطته قبل وقوع الانفجار بثواني قليلة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

Advertisements

وترتبط شيرين عبدالوهاب، بنادين نسيب نجيم بعلاقة صداقة قوية خاصة بعدما قدمت لها تتر مسلسل "خمسة ونص" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني ٢٠١٩ وحملت الأغنية اسم "بتفكر ولا بتحس"في أولى تجارب شيرين في الغناء باللهجة اللبنانية والتي حققت نسبة نجاح كبيرة جدا بعد طرحها.

كما كان مقررا أن تغني شيرين تتر مسلسل نادين الجديد "٢٠٢٠"، والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي بسبب فيروس كورونا.

نادين نسيب نجيم