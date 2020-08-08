تامر حسني في زيارة للمدون مصطفى حفناوي بالمستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري تامر حسني، على زيارة البلوجر الشهير مصطفى حفناوي، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

تامر حسني، تواجد في المستشفى إلى جانب عدد كبير من أصدقاء مصطفى والذين يتواجدون إلى جانبه منذ دخوله للعناية المركزة.

تامر حسني

مصطفى حفناوي، تم نقله للمستشفى بعد إصابته بمغص في البطن ودخوله في حالة إغماء وبعد تشخيص حالته بشكل خطأ أصيب بجلطة في المخ و أصيب بعدها بشلل نصفى ودخل في غيبوبة.

مصطفى حفناوي

Advertisements

وكان الفنان تامر حسني قد فاجأ مصطفى بالاحتفال بعيد ميلاده في عام ٢٠١٧، وذلك بأن أحضر له قالب تورتة وحرص على الغناء له، رغم انشغاله وقتها بتصوير فيلم «تصبح على خير».

تامر حسني ومصطفى حفناوي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مطالبة جمهورهم بالدعاء له حتى يتجاوز أزمته ومنهم هنا الزاهد ورانيا ملاح، وغيرهم من النجوم.

وحقق مصطفى خفتاوي، شهرة واسعة من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها عبر يوتيوب.