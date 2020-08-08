تطورات الحالة الصحية للفنان فاروق فلوكس بعد خضوعه لجراحة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان فاروق فلوكس، بعد دخوله أحد المستشفيات في القاهرة أمس الجمعة.

أشرف زكي، قال في تصريحات صحفية إن الفنان فاروق فلوكس، حالته الصحية مستقرة، وينتظر أن يغادر المستشفى خلال اليومين المُقبلين، مطمئنًا الجمهور عليه، بعد أن بدأ يتماثل للشفاء.

يأتي ذلك بعدما خضع الفنان فاروق فلوكس، لعملية جراحية أمس الجمعة 7 أغسطس لإستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، وبدأ يتماثل للشفاء.

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وكان الفنان أحمد فلوكس، كشف عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، عن تعرض والده الفنان فاروق فلوكس لوعكة صحية، ولم يكشف أي تفاصيل عن هذه الوعكة.

فاروق فلوكس

أحمد فلوكس، نشر صورة لوالده عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله .... تقوم تخرجلنا بالف سلامه يا ضهري .. ربنا يحفظك و يخليك لينا".