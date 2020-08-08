صور.. جنيفر جارنر مع برادلى كوبر على البحر بعد انفصالها عن صديقها جون ميللر

رنا صلاح الدين - جينيفر جارنر

ظهرت النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر جارنر طليقة النجم الأمريكي بن أفليك وهى بصحبة النجم العالمي برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عدد من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر.

برادلي كوبر وجينيفر جارنر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي، كما أن جينيفر جارنر منفصلة عن صديقها جون ميلللر بعد إنفصالها عن زوجها النجم بن أفليك.

جينيفر جارنر

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وكان بن أفليك، قد استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة أبنائها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس، حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جينيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن أفليك من أجل إقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها.

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جينيفر جارنر

ورفضت جينيفر جارنر الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع أفليك تربية أبنائها وإطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن حيث شوهدت آنا دي أرماس مع بن أفليك بصحبة أولاده.