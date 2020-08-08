رنا سماحة تطرح "تعيش يا لبنان"

رنا صلاح الدين - رنا سماحة

تستعد النجمة والفنانة الشابة رنا سماحة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "تعيش يا لبنان" تضامنا مع الشعب اللبنانى بعد الكارثة التى حلت به مؤخرا وانفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين.

والأغنية الجديدة من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر اسماعيل، ومن المقرر طرحها قريبا َوفقا لما أعلنته رنا عبر حساباتها على فيس بوك وإنستجرام.

رنا سماحة

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كما تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنيتها الجديدة "أوبا" خلال الأيام القليلة القادمة على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من نوع الأغاني المختلفة التي تضفي البهجة على المستمعين والرقص كأغنية صيفية كلها روح وحيوية.

رنا سماحة

وتعاونت رنا مع راؤول في أكثر من عمل سابق لكنه أول تعاون لها مع زعيم ووسام عبد المنعم وثاني تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد اغنية اميرة الحب.

وشاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.