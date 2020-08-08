شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الحضرمي فيصل التونسي يهدي لبنان اغنية بسبب انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 قام الفنان الحضرمي فيصل التونسي باداء أغنية لمساندة شعبها في الماساة التي لحقت به متضامن مع الشعب اللبناني مؤكد علي القيم الانسانية والمحبة لبنان الشقيق

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