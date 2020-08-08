فن ومشاهير

الفنان الحضرمي فيصل التونسي يهدي لبنان اغنية بسبب انفجار مرفأ بيروت 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 أغسطس 2020

 قام الفنان الحضرمي فيصل التونسي باداء أغنية لمساندة شعبها في الماساة التي لحقت به متضامن مع الشعب اللبناني مؤكد علي القيم الانسانية والمحبة لبنان الشقيق                                                       

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وجاءئت الاغنية مؤاساة  في لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت 

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