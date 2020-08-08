إيل فاننج تشجع خطيبها على الانتحار

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية إيل فاننج أنها تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان Girl From Plainville أو فتاة من بلينفيل، يتتبع قصة حقيقية لميتشيل كارتر ورسائل انتحارها المثيرة للجدل.

وأوضحت فاننج (22 سنة) أنها ستلعب دور كارتر التي أدينت في عام 2017، بتهمة القتل غير العمد لأنها شجعت صديقها على الانتحار في صيف عام 2014.

وأعلنت شركة هولو التي تنتج الفيلم أن فاننج ستشارك أيضاً كمنتج تنفيذي، والمعلوم أنها تشارك بطولة مسلسل The Great الذي يدور حول حياة الإمبراطورة الروسية كاترين، ويعرض لموسم ثاني على منصة هولو الرقمية.

كارتر التي يبلغ عمرها 23 عاماً الآن، كانت قد سجنت لمدة 15 شهراً في أغسطس 2017، لأنها أمرت خطيبها كونراد روي عبر رسالة نصية على الموبايل لكي يستقل مركبته المليئة بالغاز السام في يوليو 2014.

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ودانت محكمة الأحداث الفتاة بتهمة التحريض على القتل غير المتعمد وبدأت فترة سجنها في فبراير من العام الماضي.

ويقوم الفيلم على مقال كانت قد كتبته جيسي بارون في مجلة أسكواير.

وكانت حياة كارتر قد تطرق إليها فيلم وثائقي أنتجته شركة HBO تحت عنوانI Love You, Now Die أو «أحبك، مت الآن».

ورغم أن فاننج لعبت أدواراً تاريخية مثل الإمبراطورة كاترين العظمى، والمؤلفة ماري شيلي، إلا أنها تجد نفسها في الدراما الخيالية أو في أدوار الفانتازيا مثل فيلم مالفيسانت مع أنجلينا جولي.