ملايين المشاهدات لأغنية كاردي بي وذا ستاليون في 24 ساعة

متابعة بتجــــــــــرد: حصدت أغنية WAP للمطربتين كاردي بي وميغان ذا ستاليون أكثر من 21 مليون مشاهدة على يوتيوب، و13 مليون مشاهدة على المنصة الرقمية فيفو في يوم واحد منذ إطلاقها يوم الجمعة الماضية، وتصدرت قائمة الأغاني على iTunes.

تشارك في الأغنية المصورة نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر، كما تظهر قرب نهايته عدد آخر من النجمات.

ويتميز بالتنافس الشرس بين المطربتين في الأداء الجريء والثياب الأكثر جرأة، وهو ضمن الألبوم الجديد لكاردي بي الذي يحتوي على 11 أغنية.

كما بثت النجمة السمراء كاردي بي فيديو الأغنية السنجل على موقعها على إنستغرام الذي يحظى بأكثر من 72 مليون متابع.

ويبدو أن نجاح الأغنية الجديدة جعل كاردي بي أكثر تسامحاً تجاه غريمتها التقليدية المطربة نيكي ميناج، فوصفتها في مقابلة تلفزيونية حديثة بأنها المسيطرة على مجال الغناء منذ فترة طويلة.

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ومازال المشاهدون يتذكرون المعركة الكبيرة التي نشبت بين النجمتين في حفل أسبوع نيويورك للموضة في عام 2018، وكان بمثابة الصدمة للجميع.

ولكن كاردي (27 سنة) في بادرة حسنة منها أقرت أن منافستها ميناج (37 سنة) ظلت، ومازالت، مهيمنة على الغناء والموسيقى من دون أن ينافسها أحد، وذلك منذ ظهورها في عام 2010.

وأوضحت أن ميناج أنهت حالة «الجفاف الغنائي» الذي عانى منه الفن لفترة طويلة، وأبدعت مجموعة من الأعمال الرائعة المتفردة التي استحقت معها الانفراد بالصدارة.