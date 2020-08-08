آدم يرفع الصوت من بيروت: “علقوا المشانق”

متابعة بتجــــــــــرد: عبّر الفنان آدم عن ألمه وحزنه على لبنان واللبنانيين بعد الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت ووقع ضحيته أكثر من 5 آلاف جريح ومئات الشهداء وشرّد أكثر من 300 ألف عائلة، مؤدياً إلى كارثة.

وطرح آدم أغنية جديدة حملت عنوان “علّقوا المشانق” الموجهة لكل سياسي ومسؤول لبناني عن الجريمة الوطنية التي وقعت في مرفأ بيروت.

أغنية مؤثرة ومرهفة ومعبّرة جداً ومؤلمة في آنٍ (الفيديو المرفق)، كتبها رامي الشافعي ووزعها عمر صباغ، ونفّذ الفيديو جورج حلو. وإليكم بعض ما يقوله آدم فيها:

“أيها الزعيم

ألم تخجل بعد؟

نحن سكان الأرض

شعبها وأهلها

مَن لم يفنَ بعد

للوطن لا دمتم

وبئس الوعد وعدكم

منافقون أنتم

بريء وطني منكم

أيها الزعيم

ننتظر استقالتكم

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علّقوا المشانق

أعلِنوها ثورة

إسترجِعوا لبنان…”.

ويكمل في مقطع آخر:

“وقد نتشر الظلم

والعدل أسام الحكم

وصار الخبز حلم

الدولة العميقة سيدة القرار

وانتم الدمى بأيادي الجوار

يا أشباه الرجال

يا عبيد المال

مهما الوقت طال

سوف تحاسَبون”.