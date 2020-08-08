ورد الخال تشن هجومًا قاسيًا: إنت مش إنسان

متابعة بتجـــــــــرد: شنّت الممثلة اللبنانية ورد الخال هجوماً قاسياً على كل شخص “تابع لزعيم”، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. ونشرت ورد الخال عبر إنستغرام منشوراً قالت فيه: “كل حدا تابع لزعيم مطرود من صفحتي قبل ما تتذاكى وتعمل بلوك متل راسك. وأضافت: “وكل حدا مطشي بزعيمو، انت كمان شريك بالمذبحة اللي صارت. انت مش لبناني. انت ولا شي. انت مش انسان”.

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