سيمبسون يتنبأ بانفجار بيروت.. كذبت "العائلة" ولو صدفت

بعد وقت قصير من وقوع انفجار بيروت الكبير، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بدعوى أنه يكشف كيف تنبأ مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة سمبسون" بالحدث الكارثي.

واكتسب "The Simpsons" سمعة كبيرة لقدراته التنبؤية لأحداث عالمية، لكن في الحقيقة أن كل مرة تقوم تلك القدرة إما على مقاطع عادية من المسلسل، أو منطق خاطئ، أو الصدفة البحتة، وفي حالة بيروت تحديدا، فقد جمعت بين الثلاثة أضلع.

الفيديو المعروض عبارة عن مزج بين حلقتين مختلفتين من مسلسل The Simpsons يبدأ بمقطع من الحلقة الأخيرة من الموسم السابع بعنوان “Summer of 4 Ft. 2" حيث يشتري هوميروس الألعاب النارية غير القانونية، قبل أن ينتهي به الأمر إلى تدمير غسالة الصحون، وليس بلدة بأكملها.





يأتي الانفجار الذي شوهد في "فيديو تنبؤات بيروت" من حلقة مختلفة تمامًا من "عائلة سمبسون"، وهي حلقة قصيرة بعنوان "الرجل الضخم" تم بثها خلال العرض الخاص لبرنامج "بيت الشجرة المرعب" خلال الموسم الرابع، ويمكن رؤية الانفجار عند التوقيت 3:20 من الفيديو التالي:

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لا يقتصر الأمر على أن المقطعين الموجودين في فيديو التنبؤات في بيروت غير مرتبطين، بل يكاد لا يعتبران بمثابة تنبؤ أساسا، لأن "The Simpsons" أبعد ما يكون عن العرض التلفزيوني الوحيد الذي يصور حادث ألعاب نارية أو انفجار نووي.

كان هناك اختلاف طفيف في هذه الشائعات وهي أن التنبؤ يشير إلى رؤية نفس المبنى في حلقة من "عائلة سمبسون"، والمقصود بالمبنى هو مرفأ بيروت.





تجدر الإشارة إلى أن المربعات والمستطيلات شائعة الاستخدام في التصميم المعماري، والأهم أن الانفجار في بيروت لم يحدث في محطة للطاقة النووية.

لا تشير هذه "التنبؤات" التي انتشرت في الهشيم كالنار إلى بيروت أو نترات الأمونيوم (سبب الانفجار)، أو إلى عام 2020 أو إلى أي تفاصيل أخرى خاصة بالأحداث الكارثية في لبنان.

في حين أنه من الصحيح أن "The Simpsons" عرضت ألعابًا نارية في حلقة واحدة، وانفجارًا كبيرًا (في حلقة مختلفة تمامًا)، ومبنى مربعًا بالقرب من محطة الطاقة النووية في Springfield، وكل هذا لا يؤكد قدرة المسلسل الكرتوي على التكهن بالمستقبل.