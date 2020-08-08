فن ومشاهير

نجل أميتاب باتشان يعلن تعافيه من كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365

السبت 2020/8/8 04:46 م بتوقيت أبوظبي

أعلن أبهيشيك باتشان، نجل النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان، عن تعافيه من فيروس الذي كان قد أصيب به، الشهر الماضي. 

وكتب أبهيشيك، عبر حسابه على "أنستقرام"، أن نتيجة آخر مسحة قام بها، الجمعة، جاءت سلبية.


ووجه الشكر للجميع على صلواتهم ودعائهم، معبرا عن سعادته بالخروج من المستشفى والعودة إلى منزله.

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كما وجه الشكر لكل طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى نانافاتي، الذي كان يعالج فيه، على العناية به وبعائلته، مؤكدا أنه لولا مساعدتهم ما تحققت هذه النتائج.


كان النجم أميتاب باتشان أعلن تعافيه من الفيروس في 3 أغسطس الجاري، بعد فترة علاج استمرت 3 أسابيع، وقد سبقته في التعافي، النجمة اَيشواريا راي، زوجة أبهيشيك وابنتها أرداهيا.

وأعلن أميتاب باتشان ونجله إصابتهما بكورونا في 11 يوليو الماضي، ثم جاءت بعدهما بأيام قليلة اَيشواريا وأرداهيا.


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