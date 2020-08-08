مسابقة ملكة جمال نيكاراغوا تتحدى كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: تتدرب شابات أنيقات يضعن كمامات واقية على وجوههن في فندق في ماناغوا تحضيرا لمسابقة ملكة جمال نيكاراغوا 2020 المقررة في الثامن من آب/اغسطس.

وقالت منسقة إنتاج الحدث كونسويلو الفارادو، لوكالة الأنباء الفرنسية:"لدينا بروتوكول صارم على صعيد السلامة الصحية ينبغى على المشاركات احترامه بحذافيره"، وأكدت "خلال التدريبات نشترط التباعد الجسدي واستخدام الكمامات وغسل اليدين بانتظام".

وأوضحت "خلال أشهر التحضير الأولى ألغينا كل الاجتماعات الفعلية وقمنا بكل شىء عبر الإنترنت، الدروس والاتصالات والاجتماعات"، وخفض فريق الإنتاج إلى الحد الأدنى عدد الأشخاص خلال الاجتماعات الضرورية جدا "فيما يؤمن فريق طبي متابعة صحة المشاركات والمنظمين"، وفقًا لـ"الفارادو".

فيما تفيد الأرقام الرسمية فى نيكاراجوا، بأن السلطات الصحية سجلت حتى الآن 3439 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 108 وفيات فى بلد يبلغ عدد سكانه 6.2 ملايين نسمة.

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