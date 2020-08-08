نتفليكس تكشف عن الصور الأولى لمسلسل «ما وراء الطبيعة»

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كشفت شركة Netflix عن الصور الأولى للمسلسل المرتقب "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمالها الأصلية العربية من الدراما المصرية.

تُظهر الصور الأولى للمسلسل، والذي تمّ الانتهاء منه مؤخرًا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، الدكتور "رفعت إسماعيل" (أحمد أمين) في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتُظهر الصور أيضًا "ماجي ماكيلوب" (رزان جمّال) العالمة الأسكتلندية وزميلة الدكتور "رفعت إسماعيل" السابقة التي لم يعترف لها بحُبّه.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل، المقرر عرضه في خريف ٢٠٢٠، مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة. المسلسل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي. وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام Netflix لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.

يذكر أن العمل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال و آية سماحة

الرؤية الفنية والمعالجة الدرامية: عمرو سلامة

إخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري

المنتج التنفيذي: عمرو سلامة و محمد حفظي

الكاتب الرئيسي: عمرو سلامة

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فريق الكتابة: محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد

مدير التصوير: أحمد بشاري (شيكو)

مصمم الإنتاج: علي حسام

مصممة الملابس: دينا نديم

مصمم الخدع: أندرو ماكينزي

المونتير: أحمد حافظ

VFX: شركة AROMA

المؤلف الموسيقي: خالد الكمار