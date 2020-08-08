نجوم الفن يدعمون حسين الجسمي ضد حملة التنمر التي يتعرض لها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تضامن فنانون لبنانيون وعرب مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، بعد حملة التنمر الشديدة التي تعرض لها عقب إنفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

حيث وقع النجم الإماراتي ضحية للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي وطالته الكثير من التعليقات "السخيفة" التي تسخر منه حيث كان الجسمي قد شارك بإدائه لأغنية "بحبك يالبنان" في إحتفالية عيد الجيش التي أقيمت قبل الإنفجار بأيام. كما غرد قائلاً في حينها انه يحب لبنان لتخلص الدني

وربط البعض من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بين تغريدة الجسمي وانفجار مرفأ بيروت، بالإيحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم الإماراتي لهذا النوع من التنمر فقد سبق أن زُج إسمه بإحداث عدة مشابهة في مناسبات مختلفة.

لكن سرعان ما دشن عدد من المغردين وسماً للدفاع عنه والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التي تعرض لها.

لم يرد الفنان صاحب الخلق الرفيع على الإساءة بالمثل والتزم الصمت، وقال البعض أنه يشعر بالإكتئاب بسبب ما يكتب عنه.

عدد كبير من النجوم قرروا الرد نيابة عنه أيمانا منهم بأنه فنان نبيل في زمن صعب.

صالح الجسمي

سارع الإعلامي صالح الجسمي إلى الدفاع عن شقيقه والردّ على المتنمرين من خلال ذكر صفاته.

حيث نشر على حسابه الخاص في "تويتر" صورة للفنان وأرفقها بتغريدة أثنى فيها عليه وكتب: "ليس كمثله أحد، فهو من أطيب ما خلق الله من بشر وأطهر قلبٍ في زمنٍ كله نفاق وخداع وتزلف وكذب وافتراء. يعطي ولا يأخذ، يمنح ولا يمُن، يسامح ولا يخطئ، يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج ولا يفرّق بين الجنسيات، عرفته قبل 41 عاماً وما زال نفس الشخص، إنه الإنسانية كلها".

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين

وأبدى الكثير من المتابعين تعاطفهم مع الفنان حيث علّقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين قائلةً: "في ظروف صعبة جداً على الجميع قبل ما تكون صعبة على إخواننا اللبنانيين، على العرب، على جنس البشرية بأكملها! حمقى المجتمع يتنمّرون على فنّان قمة في أخلاقه، احترامه، نجاحه وفنّه! للأسف بعض العرب لو يركزوا طاقتهم في نفسهم، بلدهم، حكومتهم، ما كان طغى الفساد في أغلب دولنا العربية".

الفنانة أحلام

كما تضامنت معه الفنانة أحلام وغرّدت: "فخر بلادي الإمارات أخويه حسين الجسمي".

الفنانة الكويتية شمس

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وأثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل بسبب تغريدة هاجمت فيها المتنمّرين بقسوة وكتبت: "ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان. ويتحكمون فيهم وإذا جتهم مصيبة تنمّروا على الفنان المحترم حسين الجسمي، والله عيب وحرام وقلة ذوق، والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط واللي يتنمّرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم".

الفنان ملحم زين

النجم اللبناني ملحم زين أكد من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام أن الجسمي محب لبيروت.

ونشر زين، صورة للجسمي، وأرفقها بتعليق: "هلأ دولة فاشلة وحكومات هبلة توالت على مدار سنين، أهملت قنبلة ذرية موجودة ببيروت، آخر شىء طلع مع جماعة السوشيل ميديا، الحق على حسين الجسمي إنه غنى للبنان من فرط حبه للبنان وأنا اللى بعرف أدي حسين بيحب بيروت".

وتابع زين: "أسهل شىء إنت وقاعد ورا تلفونك تتنمر وتفتري على شخص بس لسانك هو مراية أخلاقك، وأخيراً حسين أبو علي المحب الخلوق الطيب.. شوف الجبل واقف ولا هزته ريح".

الشاعر أيمن بهجت قمر

وغرد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" داعما حسين الجسمي، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ 6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".

الموزع الموسيقي عزيز الشافعي

وكتب عزيز الشافعي في تغريدة له: "مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب و مش عارف الناس الي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه".

الممثلة السورية نسرين طافش

كما حرصت الممثلة السورية نسرين طافش، على توجيه رسالة للفنان حسين الجسمي، عبر حسابها على تويتر قائلة: "حسين الجسمي، فخر العرب.. حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب.. حسين الجسمي يعني ‎بشرة خير، ووجه السعد والخير.. قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمي كلنا نحبك".

هاني شاكر وأشرف زكي

وفي تصريح صحفي، قال هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر : "التنمر مرفوض، حسين الجسمي فنان كبير وله جماهيرية عريضة في كل العالم العربي، المتنمرون دائما أعداء نجاح فلا يجب الالتفات لهم أو منحهم أكبر من قدرهم، حسين الجسمي رائع في كل شيء، موهبة وحضور واحترام".

فيما أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين أيضا غضبه من الهجوم على الجسمي وقال: "لا أعرف لماذا يتم تشوية الرموز وتجريح الكبار، ما حدث مع الجسمي يفتقد للذوق واللياقة. أرجو منه عدم الالتفات للصغائر لأنه كبير بفنه وبجمهوره العريض".