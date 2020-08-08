اليسا "مخذولة" وتدعو سمير جعجع للإستقالة

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"الخليج 365" من بيروت: دعت الفنانة اللبنانية اليسا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى استقالة نواب "القوات" من المجلس النيابي.

وغرّدت قائلةً: "القوات قضية، واليوم إذا بدها تثبت إنها قضية ومختلفة عن الباقيين لازم تستقيل. أكتر من أيا وقت تاني. وإلا ما بتكون عم تلعب دورها".



وأضافت إليسا: "أنا سمّيت القوات لأنو كانو يمثلو طروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لزغيرن. كلن مجرمين وشركا. كلن يعني كلن. إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم".



كما دعت مغنية "صاحبة رأي" الشعب اللبناني للمشاركة، اليوم السبت، في مظاهرات تحت شعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، بساحة الشهداء، ضد المسؤولين في لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

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ونشرت إليسا، صورة للطفلة ألكسندرا نجار، ذات الـ3 سنوات التي توفيت في انفجار بيروت، خلال مشاركتها في مظاهرة قبل ذلك، على موقع "إنستغرام"، قائلة: "كلنا نازلين كرمالك".

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية، كانت قد وجهت رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

وكان منزلها قد تعرض إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار.