راغب علامة يطالب رئيس حكومة لبنان بـ"الاستقالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالب المطرب اللبناني راغب علامة، رئيس حكومة دولة لبنان بـ"الاستقالة".
وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حكومة حسان دياب فشلت وسقطت، على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".
يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابه الكثير من الشعب اللبناني، كما دمر منازل بعض الفنانيين والمواطنين اللبنانيين.
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