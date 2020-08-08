محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هاجمت الفنانة أمل حجازي، فنانة لبنانية لم تكشف عن اسمها. وكتبت أمل حجازي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "فيه فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان، لا يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم.. كتير وقحة". يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابه الكثير من الشعب اللبناني، كما دمر منازل بعض الفنانيين اللبنانيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كتير وقحة".. أمل حجازي تهاجم فنانة لبنانية لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.