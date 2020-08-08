أحمد حاتم عن أحد مشاهده في "الغسالة": "كان مخيفًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد حاتم، بطل فيلم "الغسالة" الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي، إنه لم يتوقع أن يكون هناك احتكاك بينه وبين فأر حقيقي في الفيلم، تحديدًا في مشهد إجراء التجربة العلمية.

وتابع في بيان صحفي "أخاف من الفئران ولا أحب الاقتراب منها، ولكن حين طلب مني المخرج عصام عبدالحميد أن يكون التواصل مع الفأر أكثر واقعية، وافقت ونفذت المشهد كما أراد".

ويضيف حاتم بشأن مخاوفه في الفيلم "مشهد الجلوس على لوحة الإعلانات أيضاً بصحبة الطفل محمد فرج، كان مخيفاً وممتعاً في الوقت نفسه، مكان جلوسنا مرتفع وبه قدر من الخطورة، ولكننا تغلبنا على هذه المخاوف وطبقنا ما يضمن الأمان لنا".

يشارك في بطولة فيلم "الغسالة": محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة شيرين رضا. الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد ومن إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.