منها فيلمان لنادية لطفي وشادية.. أعمال اعتذرت عنها هند رستم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت في مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2011، الفنانة الكبيرة هند رستم، وذلك بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن، اختارت خلالها أن تعيش حياة أسرية هادئة بعيدًا عن الأضواء.

وفي حوار تليفزيوني أجرته ابنتها الوحيدة بسنت، بعد رحيلها لقناة DMC، كشفت عن الأعمال الفنية التي اعتذرت عنها والدتها، وذهبت لفنانات أخريات، ومنها:

مدرسة المشاغبين

عُرض عليها في البداية المشاركة في مسرحية مدرسة المشاغبين، فاعتذرت مؤكدة انها لا تستطيع الاستمرار لمدة طويلة تقدم نفس العمل، وتابعت بسنت "قالت دول هياكلوني على المسرح، سعيد صالح وعادل إمام... مدام سهير البابلي قدها وقدود".

"مدرسة المشاغبين" تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في البطولة أحمد زكي، يونس شلبي، حسن مصطفى.

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النظارة السوداء

وقالت بسنت "عُرض عليها الفيلم، ولكنها لم تقدمه، وجاء ذلك بعد تغيير في عناصر العمل الفني".

"النظارة السوداء" عن نص أدبي كتبه إحسان عبدالقدوس، إخراج حسام الدين مصطفى، بطولة نادية لطفي، وأحمد مظهر.

المرأة المجهولة

وافقت هند رستم على تقديم فيلم "المرأة المجهولة"، وبالفعل صوّرت صورًا للمرحلة العمرية الأخيرة التي ستمر بها في العمل، مرحلة الشيخوخة، لكن نتيجة لخلاف بين المنتج حسن رمزي والمخرج حسن الإمام، انسحب الأخير وبعده هند رستم، وتم إسناد العمل للمخرج محمود ذو الفقار، الذي استعان بشادية.