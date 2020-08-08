حلا شيحة: "يا رب احفظ لبنان ممن يخطط لتدميرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت الفنانة حلا شيحة عن تضامنها مع الشعب اللبناني، بعد الحادث الأليم الذي وقع الثلاثاء الماضي.
ونشرت حلا، صورة مع أهلها في لبنان عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "صورة مع أهلي في لبنان بلدي الغالي، من قلبي حزينة وأدعو من قلبي لكل من قُتلوا غدراً، ومن أُصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع، هذا المشهد الذي أوجع الوطن العربي كله".
وتابعت: "يا رب سلمهم من كل سوء واشفِ المصابين، واحفظ لبنان من كل شر، ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان، لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى".
كان حادث انفجار أليم وقع مساء الثلاثاء الماضي بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.
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