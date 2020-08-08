هالة صدقي متضامنة مع اللبنانيين: "أول شمعة حب بأول يوم صيام للعذراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الفنانة هالة صدقي، عن تضامنها ودعمها للشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت هالة، صورة لها وهي توقد الشموع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول شمعة حب للبنان في أول يوم صيام للعذراء، يا رب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يا رب يعود عليهم بالخير ويحمي العالم من الأشرار".

يذكر أن حادث انفجار وقع مساء الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.