تراند اليوم : "ملحم زين" يفتح النار على الحكومة اللبنانية: "عاوزين الحرق والشنق"

صب المطرب اللبناني، ملحم زين جام غضبه على السياسيين والطبقة الحاكمة في بلاده في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 150 شخصًا وإصابة الآلاف.

وقال ملحم إن منزله الذي يبعد نحو 600 متر عن مرفأ بيروت تضرر جراء الانفجار، مشيرًا إلى إصابة أولاده بجروح طفيفة، في حين أنه كان خارج المنزل وقت الانفجار.

وجاء في رسالة وجهها ملحم الى السياسيين والشعب اللبناني عبر برنامج (ET بالعربي): "نحنا بخير س اللي مش بخير نحنا من جوا مش بخير، من برا سلمنا بس بلدنا مش بخير، أمننا مش بخير، نحنا محكومين من عصابة من شياطين، الشيطان بيزعل أسوأ من هيك بقالنا 6 أو 7 سنين قنبلة مزروعة في وسط بيروت، وما حدا بيفكر يلاقي لها حل، ما ضل شي غير إنهم يضربونا بقنبلة ذرية".

وأضاف: "نحنا ببلد بدهم يقتلونا، انهيار اقتصادي ومعيشي واجتماعي وكورونا وأوبئة، خلص وصلنا يضربونا بالذرة، في مشكلة عم يقولولك خود اولادك وفل، بدهم البلد لإلهن بس الناس اللي بتنتخبهم بيقبضوا 100 دولار بتكلفك اولادك بعد كم سنة".

وتابع: "شعب مدجن ومخدر ومقسم طائفياً، بعدنا نتقاذف المسؤوليات، هيدي العالم بدها مشانق، ولبنان، وبيروت عم تبكي وبيروت جريحة بطلت تنفع الأغاني ولا موقف على السوشيال ميديا ولا تحكي بمقابلة صار بدها تتعلق الناس من رقابها ونقطة على السطر".

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وتطرق ملحم إلى ما حصل خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورفضه إعطاء المال لمن وصفهم بأنهم "سارقون"، بالقول: "بهدلوا البلد ونحن لا شيء من دون محيطنا العربي. نحنا في بلد بنخسر فيها كل أصدقائنا، شاطرين بس في الشحادة ويطلبوا من الناس يقولوا ابعتولنا. هيدي مصيبة عنا طاقم بدو حرق وبدو مشانق".

ومضى قائلاً: "فالج لتعالج طول ما الأجهزة الامنية والجيش ما عم يتحرك ياخد البلد من ايدهم ما في حلول وإذا بقي الشعب قاعد فينا ويموتوا اولادنا واحد ورا الثاني".

ووفق حصيلة رسمية غير نهائية، خلف انفجار مرفأ العاصمة بيروت 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب دمار مادي هائل.

وتزايدت خلال الساعات الماضية، الدعوات من قادة أحزاب وسياسيين لبنانيين لإجراء تحقيق "دولي مستقل" لكشف ملابسات تفجير المرفأ، وفي مقابل ذلك يرى البعض ضرورة منح الثقة للقضاء المحلي.