فيديو .. تامر حسني يزور مصطفى حفناوي فى المستشفى

زار النجم الكبير تامر حسني البلوجر الشهير مصطفى حفناوي بالمستشفى، وذلك عقب إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفي ودخل في غيبوبة.
وتداول فريق عمل تامر حسني بعض الصور والفيديوهات أثناء الزيارة، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.
وكان مصطفى فجأة شعر بألم شديد في معدته ثم ألم في كتفه اليمين، وعلى أثرهاذهب إلى المستشفى، وذلك في حدود الساعة الواحدة ظهرًا وتم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون.
ولكن بعد 6 ساعات فقد مصطفى وعيه ودخل في غيبوبة، وتم تشخيص حالته بأنها جلطة في المخ، وحصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفي اشتباه في شلل نصفي.
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