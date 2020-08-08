الليلة.. ريفروود يمثلون مصر في مهرجان HERESY

يحيي الباند ريفروود حفلا غنائيًا ضخمًا الليلة، وذلك ضمن مهرجان heresy الأون لاين. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث يمثل ريفروود جمهورية مصر العربية في مهرجان heresy. الليل، حيث يمثل ريفروود جمهورية مصر العربية في مهرجان heresy. Advertisements ويقدم ريفروود من خلال الحفل باقة لامعة من أجمل أغانيهم الشهيرة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا من قبل جمهورهم. كبيرًا من قبل جمهورهم. يذكر أن باند ريفروود طرح مؤخرا ألبوم بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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