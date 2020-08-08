عمرو سلامة يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد خالد توفيق

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة مؤثرة إلى الكاتب أحمد خالد توفيق، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح عمرو سلامة قائلًا: من سنتين بالتمام، ذكرى تجلب لي الدموع التي من المستحيل التحكم فيها .. كنت في تصوير مسلسل طايع وسط الصحراء وأتى لي هاتف يخبرني بوفاة معلمي ورمزي وأبي الروحي دكتور أحمد خالد توفيق.

وأضاف عمرو سلامة قائلًا: أختليت بنفسي في كارافان

حتى لا أبكي أمام طاقم التصوير خصوصا أن ذلك كان بعد شهور من وفاة والدي وكنت لم أنتهي من الحداد بعد.

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وأستكمل عمرو سلامة حديثه قائلًا: فتحت هاتفي وقرأت رسائله الأخيرة، حيث كان يتساءل بإحباط لماذا لم يخرج ما وراء الطبيعة للنور بعد كل هذه السنوات، ومخاوفه من مرضه وأن يذهب بدون أن يراه على الشاشات، قرأت ردودي الواعدة والمؤكدة والمطمئنة وتمنياتي

له بطول العمر وهي تسبب لي المزيد من البكاء .. الأكثر ألما إني لم أسمح لأحد أن يدخل الكارافان ليراني إلا المخرج المنفذ والصديق روبير طلعت، الذي توفى أيضا بسبب أزمة قلبية مفاجئة بعدها بأيام.

وأنهى عمرو حديثه قائلًا: كثير من الألم، لكن عزائي الوحيد لنفسي أن من يرحلون ينتقلون من بيوتهم ومن هذه الأرض ليعيشون في قلوبنا إلى الأبد .. وأتمنى أنهم من مكانهم الآن يرون نتيجة ما صنعوه ومقدار حبنا لهم.

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة من تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة كل من أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة.