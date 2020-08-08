عمرو سلامة يشوق جمهوره بالصور الأولى من "ما وراء الطبيعة"

شوق المخرج عمرو سلامة جمهوره ببعض الصور من مسلسل ما وراء الطبيعة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح عمرو سلامة قائلًا: نشارك معكم الصور الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة.. أول ظهور لـ رفعت إسماعيل دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر وماجي ماكيلوب التي تمشي على العشب دون أن تثنى عودًا. مسلسل ما وراء الطبيعة.. أول ظهور لـ رفعت إسماعيل دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر وماجي ماكيلوب التي تمشي على العشب دون أن تثنى عودًا. Advertisements وأضاف عمرو قائلًا: كل يوم في التصوير وأنا أرى الشخصيات التي كنت أقرأها طوال عمري يتحولون للحم ودم ويدخلون ليقفون أمام الكاميرا كانت هناك لحظة سحرية ما، ولم تنتهي لآخر يوم تصوير .. انتظرونا خريف 2020. مسلسل ما وراء الطبيعة من تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة كل من أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة.

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