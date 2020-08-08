رواد تويتر يحتفون بنشر الصور الأولى لمسلسل ما وراء الطبيعة

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر منصة نيتفيلكس الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي يقدم فيه الفنان أحمد أمين دور البطولة.

فقال بطل العمل أحمد أمين "٨ أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت اسماعيل.. صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتاب ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا ايام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام واقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت اشيل المسؤولية دي كما ينبغي".

خلف كتب " "قد شاب صغيرك يا أمي .. ما عاد بريئاً يا أمي.. ما وراء الطبيعة أول مسلسل مصري من

براء علام علق " ها هو "رفعت" بالبدلة الكحلية التي جعلته فاتنا حقاً، وها هي "ماجي" التي تمشي على العشب دون أن تثني عوداُ، ما وراء الطبيعة قادم على نيتفيلكس بإشراف عمرو سلامة، إنّي أرى ابتسامة الرضا على وجه عمّو أحمد رحمه الله، ننتظر بشغف".

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عزيز الزامل كتب " نتفليكس تكشف عن الصور الأولى لأول مسلسل مصري من

انتاجها "ما وراء الطبيعة". المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال و آية سماحة".

ما وراء الطبيعة مسلسل مصري رعب خيال علمي من إنتاج سنة 2020، من إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف احمد خالد توفيق ، من إنتاج محمد حفظي و نتفليكس، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية سماحة.

أما قصة المسلسل، في حقبة الستينيات من القرن الماضي، يعيش طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

أما طاقم المسلسل فيتكون أحمد أمين بدور رفعت إسماعيل ورزان جمال بدور ماجي وسماء إبراهيم بدور رئيف وآية سماحة بدور هويدا.