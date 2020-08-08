وجه القمر دينا فؤاد: أخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل جمال الحريم

أعلنت وجه القمر الفنانة دينا فؤاد عن تعاقدها على المشاركة فى بطولة مسلسل "جمال الحـريم" مع الفنانة اللبنانية نور، وهو العمل المقرر البدء فى تصويره آخر العام الجارى والمسلسل يعتمد على البطولة النسائية.

أضافت أن مسلسل جمال الحريم تجربة درامية جديدة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون، موضحة أنها تقدم شخصية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور ، والمسلسل من تأليف سوسن عامر إخـراج منال الصيفى.

كما أعربت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة

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بنجاح فيلم ساعة رضا وتصدره تويتر ، والبطولة لها مع النجم أحمد فتحي وكوكبة من نجوم الكوميديا في مصر.

تابعت أن ردود الأفعال الرائعة من الجماهير والنقاد والإشادة الكبيرة بالفيلم ونسب المشاهدة العالية أسعدتها بشدة، مشيرة إلى أن أجواء التصوير بين فريق العمل كانت متميزة، وحالة من السعادة والحب بين الجميع وهذا ما انعكس على الفيلم ونال

استحسان الجميع.

جدير بالذكر أن "ساعة رضا" تم طرحه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسى العام الماضى، وتصدر الفيلم خلال الأيام الماضية تريند تويتر ، بطولة: أحمد فتحى، دينا فؤاد، محمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج هانى حمدى.



يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما مسلسل الأخ الكبير والذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة مع النجم محمد رجب ونخبة من نجوم الدراما، كما شاركت بالملحمة الوطنية "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى.