رنا سماحه تستعد لطرح أغنية "تعيش يا لبنان"

انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "تعيش يا لبنان"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، ومن المقرر طرحها قريبًا.

ويشار إلى أن الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

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يذكر أن شاركت الفنانة رنا سماحه في السباق الرمضاني الماضي بكل من "جمع سالم" للفنانة زينة، يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى

في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ومسلسل "يا أنا يا جدو" للفنان طارق صبري و تدور الأحداث حول العجوز البخيل إسماعيل، وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.