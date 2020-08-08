شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مصطفى فهمى تحتفل بعيد ميلاده بـ"قبلة" وفيديو رومانسى: حب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجها الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام" مقطع فيديو، تضمن صورة رومانسية وهى تقبله.

وكتبت فاتن موسى أسفل الفيديو قائلة "عيد ميلاد سعيد لزوجي، حب حياتي، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية"، مضيفة "الله يحمي بيتي يا لبنان يا شعبي".

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وأضافت "برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى.. ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات، برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده الي بصادف اليوم وإتمنالو كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول Happy Happy".



مصطفى فهمي مع زوجته

وفي وقت سابق، نشرت فاتن موسى عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، 6 صور برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، معلقة عليها "الصيف في الساحل"، وقد لاقت الصور إعجاب الكثيرين عبر السوشيال ميديا.

بينما حرص النجم مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على الاستمتاع بوقتهما والعطلة الصيفية على أحد الشواطئ، وشاركت فاتن موسى متابعيها فيديو لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من داخل البحر ويستعدان لركوب "الجيت سكي"، وتناديه بالـ"سوبر ستار".