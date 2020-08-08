شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس: لبنان ينتفض السبت بكل الساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى للمشاركة، اليوم السبت، فى مظاهرات بشعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

وغردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربى وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلى عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية".

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ميريام فارس

وتابعت فى تغريدة أخرى "أما حكامنا يلى ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم "إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب" لبنان ينتفض السبت بكل الساحات".

وكان قد هاجم الفنان اللبنانى جاد شويرى، المسئولين اللبنانيين، موضحا أنه لم يستقل أحد أو تم إيقافه أحد حتى الآن، على إثر انفجار مرفأ لبنان الذى خلف مئات الضحايا وتسبب فى تصدع العديد من المبانى.

يشار إلى أن منزل الفنان اللبنانى جاد شويرى، تعرض إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام :"هذه شقتي.. كان يمكن أن أموت. أنا بأمان نسبى مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو جيد ومن لا. آسف لا أستطيع الرد على هاتفى..الدم فى كل مكان فى شوارع الأشرفية. يصاب الناس فى كل مكان إن لم يمتوا. هذا يبدو وكأنه نهاية العالم".