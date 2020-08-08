شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: الأحداث صعبة ومؤسفة فى 2020 ومن كترها مش قادرة اتحرك من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة مى كساب عن حزنها الشديد من الأحداث التى يشهدها العالم فى عام 2020، قائلة :" كفاية كده بقى يا 2020 يارب لطفك بينا أرحمنا يا أرحم الراحمين".

وغردت مى كساب عبر حسابها الرسمى على تويتر "أنا من كتر الأحداث الصعبة المحزنة المؤسفة مش قادرة حتى أتحرك من البيت أغير جو ماليش نفس لزقت فى البيت حرفيا مش باتحرك غير لدكتور الأسنان والسوبر ماركت وأودى الطلبات لأبويا من ع الباب وشكرا كفاية كده بقى يا 2020 يارب لطفك بينا ارحمنا يا أرحم الراحمين.. الوطن العربى".

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة مى كساب، أغنية "توت توت" عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والأغنية للشاعر الكبير سيد حجاب، وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وتوزيع باسم منير.