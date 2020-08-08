شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "تعيش يا لبنان" لـ رنا سماحة قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطرب رنا سماحة من تسجيل أغنيتها الجديدة "تعيش يا لبنان"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وتقول كلمات أغنية "تعيش يا لبنان": "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق .. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت"، ومن المقرر أن يتم طرحه مساء اليوم السبت فى الساعة 6 مساء، على يوتيوب.

من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

يذكر أن آخر أعمال رنا كانت "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.