شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ونجوى كرم تدعمان نادين نسيب بعد إصابتها فى تفجيرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مؤازرة النجمة نادين نسيب نجيم التى أصيبت خلال تفجيرات بيروت، وأجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة "سلامة قلبك حبيبة قلبي، ما تشوفي شر!الله يحميكي لشبابك ولولادك".



اليسا

من جانبها غردت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة "حمد الله على السلامة ست نادين نجيم، إن شاء الله ما تشوفى شر، وأنا متأكدة رح تبقى جميلة الجميلات".



نجوى كرم

كما كتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان".

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يشار إلى أن الفنانة نادين نسيب نجيم كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التي التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدني عايشة".

وكانت النجمة اللبنانية قد عبرت عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت.