شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية يحضر مسلسل عن شهداء الشرطة بعنوان "سلام شهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر حاليا الفنان كمال أبو رية لمسلسل يحمل اسم "سلام شهيد" يتناول قصة شهداء الشرطة فى الأحداث الإرهابية فى عام 2013 وما بعدها.

وقال كمال إن العمل يهدف إلى إعطاء كل شهيد حقه وتكريمه من خلال عمل تليفزيونى يليق بهم، بحيث يتناول كل حلقتين شهيدا ويعتمد على الأدوار الشبابية، ويتطلب شركة إنتاج وتكاليف معينة.

وأعرب الفنان كمال أبو رية عن سعادته بتقديمه حلقة في مسلسل "الا انا" حكاية "بنات موسى" وقال في لقاءه مع الاعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى ام سى" الشخصية التي قدمتها من خلال العمل عجبتنى أول ماتعرضت عليا ولذلك وافقت عليها على الفور ، مشيرا إى أنه لامانع عنده من تقديم مشهد واحد في العمل بحيث يكون مؤثر .

وكانت آخر أعمال الفنان كمال أبو رية حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.