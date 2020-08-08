شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تساند اللبنانيين بإشعال شمعة حب مع بدء صيام العذراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة هالة صدقى عن تضامنها ودعمها للشعب اللبنانى بعد كارثة حادث انفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين، وقامت بإشعال شمعة حب للبنانيين بالتزامن مع بدء صيام العذراء، داعية الله أن يخفف عنهم حزنهم وآلامهم وأن يحميهم الله من الأشرار.

ونشرت هالة، صورة لها وهى توقد الشموع، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أول شمعة حب للبنان فى أول يوم صيام للعذراء، يا رب يخفف عنهم آلامهم وحزنهم، يا رب يعوض عليهم بالخير ويحمى العالم من الأشرار".

وقالت هالة، فى "بوست" سابق: "اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار، الشعب اللبنانى لو اختار هعذره للأسف، الشعب كله بيدور علي طوق نجاة من سنين، طوائف وأحزاب وناس غير مسئولة.. قلبى معاكى يا أجمل المدائن".

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وكانت الفنانة هالة صدقى، أحيت مؤخرا الذكرى الأولى لوفاة والدتها ونعتها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن فقدانها، ونشرت صورة قديمة لوالدتها فى مرحلة الشباب على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "زي النهارده فقدت أحن وأعظم واجمل أم في الدنيا، خساره الام خساره لا تعوض، ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب ، وبهدي لروحها كل الحب".

وأضافت هالة: "أى نجاح ليا في الدنيا هي السبب فيه، ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه إلا صعوبة فراقها اللي مش قادرة لغاية النهاردة استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده، حقيقي فراقها كسر قلبي ، الله يرحمك يا اعظم واحن أم".