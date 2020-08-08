شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن بيروت: رفيقة جمعتنى بها كل التفاصيل.. ومايا دياب: تضلك بأمان بلد الحب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة السورية أصالة تعيش أجواء حزينة منذ تفجير مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، والذى راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين، معربة عن قوة حبها لمدينة بيروت، وعن أمنياتها بالجلوس مع صديقتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، على الصخرة المنحوتة وسماع أغانى لبيروت القديمة، قائلة "بمكان بسيط جدّاً بسّ حلو للغاية.. عندّ صخرة منحوتة بالطبيعة.. البحر قريب وأغانى لبيروت قديمة.. رفقة لطيفة وأصدقاء مُحبّين.. صبايا وشباب بيشتغلوا بسّ ليزرعوا فرح وذكرى مابتروح لو راح المكان..‏ رفيقة جمعتنى معها كلّ التّفاصيل الّلى بتروح مع النّاس لمّا بيكبروا.. تفاصيل صغيرة مجموعها حياة.. بتجتمع كلّها ببيروت وما بتروح هذه التّفاصيل لأنّها موجودة بتكوين النّاس.. ورح نرجع سوا نبنى ونجمّع كلّ الّلى تكسّر لنعمل لوحة جديدة لصبيّة رح ترجع توقف على المرايه وتشوف حالها حلّوة حتّى بجروحها.. وأنا ومايا رح نقعد قريب عالصّخرة اللى ما فى شيء بيشيلها من مكانها .. ياربّ قريب.. صباح بيروت.. لبنان حياة".

وردت مايا، على كلام أصالة من خلال التعليقات، قائلة:" ما بصدق ها القلب اللى عندك، لكل الناس اللى بتقرأ البوست لازم تعرفوا ان أصالة عم تبكى معنا وعلينا من يوم الثلاثاء، وعم بتساعد من كل قلبها ومن كل قوتها ومعارفها اللى كل حقيقة بيشرفوا".

وأضافت مايا: "مساعدتها ليست فقط مادية إلى أقصى حدود، إنما معنوية، أصالة بين الاتصال والآخر فى اتصال، الله يخليكى يا رب ويخليللك عيلتك ويحييهم، وتضلك بأمان بلد الحب مصر".