شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تدعو لمظاهرات يوم الحساب ضد الحكومة اللبنانية بصورة طفلة شهيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المطربة البنانية إليسا الشعب اللبنانى للمشاركة، اليوم السبت، فى مظاهرات بشعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

ونشرت إليسا، صورة للطفلة ألكسندرا نجار، ذات الـ3 سنوات التى توفيت فى انفجار بيروت، خلال مشاركتها فى مظاهرة قبل ذلك، على موقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا نازلين كرمالك".

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إليسا عبر تويتر

وكانت غردت المطربة اللبنانية إليسا من قبل عبر هاشتاج الشاب جو عفيفى، الذى تصدر التريند فى لبنان، الذى مات نتيجة الإهمال لوجوده تحت الحطام الناتج عن تفجيرات بيروت لمدة أيام.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا، كانت قد وجهت رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

وكان قد تعرض منزل النجمة اللبنانية اليسا، إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وقع الثلاثاء الماضى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وحينها أعربت إليسا عن حزنها الكبير مما حدث لبلادها وبيتها، قائلة "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟"، ونشرت اليسا، مجموعة صور عبر حسابها على تويتر تظهر تدمير منزلها، صحبتها بتعليق: "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟".