شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أميتاب باتشان معلنا انتصاره على كورونا: امتنانى الأبدى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبهيشيك باتشان نجل النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إصابته به خلال الشهر الماضى، مؤكدا أن آخر مسحة أجراها كانت نتيجتها سلبية.



نجل اميتاب باتشان

وغرد أبهيشيك باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلا "لقد اختبرت بعد ظهر اليوم كوفيد 19، وجاءت النتيجة سلبية... قلت لكم يا رفاق أنني سأضرب هذا. أشكركم جميعًا على دعواتكم لي ولعائلتي. امتناني الأبدي للأطباء وطاقم التمريض في مستشفى نانافاتي لكل ما فعلوه.. شكرا لكم".

وفي 11 يوليو الماضي، أعلن النجم العالمى أبهيشيك باتشان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.

وفي 2 أغسطس، أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".