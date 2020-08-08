شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر مفاجأة كليب "WAP" لكاردى بى وميجان ذا ستاليون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمس النجمة العالمية كاردي بي كليبها الجديد الذي يحمل عنوان "WAP" الذي تعاونت فيه مع النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون، والكليب من إخراج كولين تيلى.

ظهرت كاردي بى وميحان ذا ستاليون بالكليب في قصر ضخم بألوان الباستيل يسيرا في الممرات وترقصا مع الثعابين و الفهود ، و كانت مفاجأة الكليب هي نجمة تليفزيون الواقع لشهيرة كيلي جير التي ظهرت بالعمل لمدة 25 ثانية ظهرت بها صامته تماما و كأنها ظهرت بالكليب لكي تستعرض جسدها في ثوب بتصميم مثير " leopard print ".ولم تكن جينر النجمة الوحيدة التي حلت ضيفة علي كليب "WAP " ، حيث ظهرت كل من نورماني ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز بالعمل .

يذكر أن كاردي بي استطاعت أن تثير فضول الكثيرين حول الكليب الذي قدمته مع ميجان ذا ستاليون " WAP " و ذلك قبل ساعات من إطلاقه حيث كان يشاع أن الفيديو يتضمن مفاجئة من نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة الماكياج كيلي جينر ، و خلال مقابلة كاردي بي مع "Ebro in the Morning" على المحطة الاذاعية Hot 97 ، سُئلت كاردي بي عن حقيقة ظهور كيلي جينر في الكليب ، إلا أن كاردي بي قررت أن تعطي جرعة أكبر من اثارة الاهتمام و طلبت من المذيع أن يشاهد الكليب لكي يعرف إجابة سؤاله .



































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