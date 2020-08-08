شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش فى رسالة لحسين الجسمى: "فخر العرب وقامة كبيرة.. كلنا بنحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة حب وتقدير للنجم حسين الجسمى، عبر حسابها على تويتر، قائلة، "حسين الجسمى فخر العرب حسين الجسمى يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب، حسين الجسمي يعني بشرة خير ووجه السعد والخير، قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمى كلنا نحبك".



نسرين طافش

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وقع النجم الإماراتي حسين الجسمي ضحية جديدة من الوسط الفنى للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة" على السوشيال ميديا، وبدأت موجة السخرية والتنمر بعد كتابة حسين الجسمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعبر فيها عن حبه للبنان قال فيها، "أنا بحب لبنان لتخلص الدنى" قبل وقوع الانفجار بيومين.

وربط البعض من مرتادى السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمي وانفجار مرفأ بيروت، وحاولوا تشويه صورته والإيحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التي تعرض لها.

وساند عدد من المشاهير، النجم حسين الجسمي بعد تعرضه لحملة التنمر بسبب انفجار لبنان، وحرص المشاهير من الشعراء والملحنين، على الدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على المتطاولين الذين تنمروا عليه عبر السوشيال ميديا لتعبيره عن حبه للبنان.