شكرا لقرائتكم خبر عن صور من مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن رواية أحمد خالد توفيق قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو سلامة عن الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة" المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر، وكتب سلامة معلقاً: الصور الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة "أول ظهور لـ رفعت إسماعيل (دكتور أمراض الدم فى الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوى الساخر) وماجي ماكيلوب (التى تمشى على العشب دون أن تثنى عودا) انتظرونا خريف 2020.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

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المسلسل من المقرر عرضه في خريف 2020، مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة، ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".



