شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الجيل الذهبى.. هند رستم مارلين مونرو الشرق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناريمان حسين مراد من مواليد 12 نوفمبر 1931، عرفت بـ"هند رستم" وأصحبت أبرز نجمات الجيل الذهبى فى السينما المصرية.
لقبت هند رستم بملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق لتشبهها بالنجمة العالمية مارلين مونرو.
ومنذ بداية مسيرتها الفنية عام 1947 قدمت ما يقرب من 74 فيلمًا سينمائيًا، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "حياتى عذاب" 1979، لتعلن بعده عن قرار اعتزالها الفن نهائيا رغبة منها فى الحفاظ على مكانتها الفنية التى حققتها بعدما شعرت بأن اسمها لا يتم وضعه فى المكانة التى يستحقها على تترات الأعمال الفنية.
وفى الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل عن مسيرة مارلين مونرو الشرق الفنية الذى يتزامن اليوم مع ذكرى وفاتها التاسعة .
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